“Van Gogh Alive-The Experience” festeggia le donne con un girasole

Nella stazione della metro A Ottaviano un tour virtuale per immergersi nella Notte stellata del pittore olandese. Altri appuntamenti a Palazzo degli Esami

È iniziato questa mattina, 7 marzo, l’omaggio di “Van Gogh Alive – The Experience” alle donne, alla vigilia della Giornata internazionale a loro dedicata: all’interno della stazione della metro A Ottaviano è stata allestita una postazione HTC Vive, visore di ultima generazione per la realtà virtuale. A tutti i viaggiatori in transito nella stazione è stata data la possibilità di provare un’esperienza di realtà virtuale immersiva ispirata a La Notte Stellata di Van Gogh. E al termine del tour virtuale ogni donna ha ricevuto in dono un girasole.

L’idea, spiegano gli organizzatori, nasce dalla collaborazione tra Van Gogh Alive – The Experience e la società Oniride, fautrice del progetto Inside Painters. «Si tratta di un viaggio virtuale e immersivo possibile dopo aver indossato dei particolari visori che, grazie alla tecnologia HTC Vive, catapultano le persone all’interno dei più importanti capolavori dell’arte pittorica consentendogli di muoversi fisicamente nello spazio tridimensionale della tela». Come prima opera d’arte Oniride ha scelto La Notte Stellata; «di qui l’interesse e la collaborazione in qualità di partner tecnico con la mostra immersiva Van Gogh Alive – The Experience».

I tour virtuali continuano, nei prossimi venerdì di marzo, all’interno dell’esposizione a Palazzo degli Esami. Il 10, 17 e 24 marzo, a partire dalle 19, i visitatori, spiega Simone Mazzarelli, di Ninetynine, «potranno testare anche HTC Vive di Oniride – prova compresa nel costo del biglietto della mostra – e immergersi letteralmente nel quadro La Notte Stellata e proseguire l’esperienza emozionale tra le 3mila immagini ad alta definizione che compongono Van Gogh Alive – The Experience, la mostra multimediale più visitata al mondo».

7 marzo 2018