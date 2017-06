Verso il Sinodo, online sito con un questionario per i giovani

Disponibile a partire dal 14 giugno, permetterà di promuovere la partecipazione nel mondo. Le risposte alla Segreteria generale entro il 30 novembre

In preparazione alla XV assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, in programma per ottobre 2015, sarà online dal 14 giugno un sito web dedicato. Ne dà notizia la Sala stampa vaticana, specificando che l’iniziativa «permetterà di promuovere una più ampia partecipazione di tutti i giovani del mondo, non solo ricevendo informazione sull’evento sinodale ma anche interagendo e partecipando nel cammino di preparazione».

Nelle pagine del sito infatti sarà disponibile anche un questionario online rivolto direttamente ai giovani, in italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese. Le risposte dovranno pervenire alla Segreteria generale del Sinodo dei vescovi entro il 30 novembre 2017. «Saranno di grande utilità – affermano dalla Santa Sede – nel cammino di preparazione dell’evento sinodale e faranno parte dell’ampia consultazione che questa Segreteria generale sta svolgendo a tutti i livelli del popolo di Dio».

13 giugno 2017