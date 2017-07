Verso la Settimana di Cagliari, la Summer school di dottrina sociale

Appuntamento dal 22 al 24 luglio. Tra gli ospiti anche il segretario generale della Cei Nunzio Galantino, insieme ai vescovi Miglio, Toso e Morfino

“Una speranza per l’Europa. Un bene possibile per la città!. Questo il tema dell’annuale Summer school di dottrina sociale della Chiesa in programma a Cagliari dal 22 al 24 luglio. Ad aprire i lavori, l’arcivescovo Arrigo Miglio, che presenterà la prossima Settima sociale dei cattolici italiani, in programma sempre a Cagliari alla fine di ottobre. Attesa per domenica 23 la presenza del segretario generale della Cei Nunzio Galantino, che presiederà la Messa e terrà una relazione. Prevista anche la partecipazione di altri due vescovi: Mario Toso, titolare di Faenza – Modigliana, già rettore dell’Università pontificia salesiana, interverrà sul tema “Il lavoro fondamento della pace”; il vescovo di Alghero – Bosa Mauro Maria Morfino presiederà invece la Messa nel pomeriggio del primo giorno, sabato 22 luglio.

Nel corso della Summer school, promossa, come nelle precedenti edizioni, dall’Opera salesiana Teresa Gerini e dalle diocesi di Cagliari e di Faenza – Modigliana, si alterneranno come relatori il gesuita Francesco Occhetta, scrittore de La Civiltà Cattolica; padre Paolo Benanti (Università Gregoriana); Gigi De Palo, presidente del Forum famiglie nazionale; Maurizio Gentile (Univeristà di Verona); Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito; Savino Pezzotta, già segretario generale Cisl.

