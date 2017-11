Verso il Natale con i “100 Presepi”

Torna, nelle Sale del Bramante, la manifestazione che raccoglie ormai oltre 150 rappresentazioni della Natività, da tutte le regioni italiane e da 41 Paesi esteri, visitabile fino al 7 gennaio. Il laboratorio per i bambini

Arrivano da tutte le regioni d’Italia e da 41 Paesi esteri i 152 presepi in mostra nelle Sale del Bramante nell’ambito della rassegna “100 presepi“. L’esposizione è stata inaugurata ieri, giovedì 23 novembre, con la rappresentazione della “posada”, tipica cerimonia natalizia dei Paesi dell’America Centrale, «in prima nazionale assoluta», rivendicano gli organizzatori. E proprio la “posada” è il filo conduttore del laboratorio “Il presepe come gioco” pensato per i bambini dai 5 agli 11 anni, che durante tutto il periodo della mostra potranno realizzare un loro presepe stilizzato, sotto la guida di docenti e studenti dell’Accademia Belle Arti di Roma, e poi portarlo a casa.

Musiche, strumenti e canti guatemaltechi, nella giornata di inaugurazione, proposti dai ragazzi della Scuola di Teatro del Torrino. La mostra resterà aperta tutti i giorni anche festivi, compreso 8, 25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio, dalle 10 alle 20. Tra le novità di questa edizione, l’ologramma con l’immagine tridimensionale dell’attore Guido Saudelli, che introduce alla mostra con un racconto coinvolgente e divertente, e il nuovo progetto di illuminotecnica che dà risalto alle opere presepiali e alle volte delle Sale, attraverso luci led con colori in scala cromatica.

Per informazioni: tel. 06.8542355, 335.230809, pagina Facebook: @100presepi, mail: info@presepi.it. Per la partecipazione al laboratorio per i bambini è obbligatoria la prenotazione al numero 06.32609709.

24 novembre 2017