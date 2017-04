Via Crucis delle “donne crocifisse”: gratitudine per il sostegno del Papa

Ramonda (Comunità Papa Giovanni XXIII) ringrazia Francesco per l’invito a partecipare all’appuntamento del 7 aprile, dal Ponte Spizzichino

«Saluto la Comunità Papa Giovanni XXIII e, mentre esorto a continuare l’opera in favore di ragazze sottratte alla prostituzione, invito i romani a partecipare alla Via Crucis per le donne crocifisse che avrà luogo venerdì 7 aprile alla Garbatella». Queste le parole pronunciate questa mattina, 5 aprile, da Papa Francesco nel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro, che hanno immediatamente suscitato la gratitudine della Comunità Papa Giovanni XXIII, organizzatrice dell’evento insieme alla diocesi di Roma. «La sua attenzione per questa piaga sociale – afferma il presidente Giovanni Paolo Ramonda – ci incoraggia a proseguire con maggiore impegno la liberazione delle ragazze».

La Via Crucis per le donne crocifisse, giunta alla terza edizione, è un evento, organizzato dalla Comunità fondata da don Benzi per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma delle donne vittima di tratta, rese schiave per il racket della prostituzione. «Dinanzi al dramma della tratta e della prostituzione schiavizzata chiediamo alla società civile, alle istituzioni tutte, di unirsi a noi per la liberazione di tante giovanissime donne. Vengono violentate da coloro che pensano di avere il diritto di comprare il loro corpo di ragazze», afferma l’ideatore e coordinatore dell’evento don Aldo Buonaiuto. Il fenomeno della prostituzione di strada negli ultimi due anni, prosegue, «è quadruplicato, anche a causa dei numerosi sbarchi. Lo Stato deve mettersi dalla parte di chi vuole liberare le donne schiavizzate».

L’appuntamento è per venerdì 7 aprile alle ore 19 presso il Ponte Spizzichino, in zona Garbatella, per la partenza della simbolica Via Crucis di solidarietà e preghiera che si snoderà attraverso le strade del quadrante sud della Capitale.