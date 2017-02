Virginia Raggi ha un malore: ricoverata al San Filippo Neri

Si è sentita poco bene in mattinata. Si sta sottoponendo ad accertamenti. Annullata la conferenza stampa in Campidoglio. Nel pomeriggio previsto incontro sullo stadio

Il sindaco Virginia Raggi questa mattina ha avuto un malore ed è attualmente ricoverata per accertamenti all’ospedale San Filippo Neri. In mattinata la prima cittadina doveva partecipare a una conferenza stampa in Campidoglio ma ha annullato la sua presenza. Nel pomeriggio, alle 16, è invece previsto l’incontro tra il Campidoglio e i proponenti sulla vicenda dello Stadio della Roma.

