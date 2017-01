“Vite coraggiose”: al via l’Sms solidale per il Bambino Gesù

Da domenica 29 al 4 febbraio si potranno donare 2 o 5 euro per la campagna del Bambino Gesù e l’acquisto di nuove apparecchiature

Un sms solidale (45520) con cui donare 2 o 5 euro a sostegno di Vite Coraggiose, la campagna di comunicazione sociale della Fondazione Bambino Gesù Onlus incentrata sulla lotta alle malattie rare, ultrarare e orfane di diagnosi. In particolare, l’obiettivo dell’sms è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di due apparecchiature Ecmo che permettono la circolazione extracorporea che in casi molto gravi sostituisce temporaneamente le funzioni di cuore e polmoni.

Durante il periodo in cui sarà attivata la possibilità di inviare l’sms, da domenica 29 gennaio al 4 febbraio, sulle reti Sky e Mediaset, a Radio24, Radio Dj, Rtl 102,5, Radio 101, Virgin Radio e In Blu verrà trasmesso lo spot della campagna di comunicazione sociale.



Tramite il numero solidale sarà possibile effettuare donazioni del valore di 2 euro per ogni sms inviato da cellulari Tim, Vodafone, Wind, 3, PosteMobile, CoopVoce e Tiscali. Sempre allo stesso numero sarà possibile effettuare una donazione di 5 euro per ciascuna chiamata da rete fissa Vodafone, Twt e Convergenze, e di 2 e 5 euro da rete fissa Tim, Infostrada, Fastweb e Tiscali.

27 gennaio 2017