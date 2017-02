Yemen: Raid aereo durante un funerale, bambini dispersi

Dura la condanna di Save the Children: «Attacco terribile. Sappiamo che almeno un bambino è stato ucciso, altri ustionati»



Un bambino morto e molti altri feriti. È il bilancio dell’attacco aereo condotto dalla coalizione a guida saudita nei pressi della capitale yemenita Sana’a, mentre era in corso un funerale. A darne la notizia l’associazione Save the Children che condanna il raid: «Si è trattato di un attacco terribile. Sappiamo che almeno un bambino è stato ucciso e i nostri team hanno appena visitato un ospedale dove hanno visto due bambini gravemente feriti, tra cui una piccola di appena un anno con ferite allo stomaco e ustioni sul volto. La zia della bambina ci ha detto che la mamma è stata uccisa durante l’attacco e che altri due bimbi risultano dispersi tra le macerie», ha dichiarato Grant Pritchard, vice direttore di Save the Children in Yemen.

«Attacchi come questo vengono perpetrati ormai da due anni da tutte le parti in conflitto, senza che nessuno venga punito per queste azioni. A pagare il prezzo più alto della violenza in Yemen sono soprattutto i bambini e le loro famiglie. Il conflitto in corso ha già provocato la morte di circa 1.500 bambini e in migliaia sono rimasti mutilati. Le bombe colpiscono le case, cadono sulle scuole e sugli ospedali. Siamo di fronte a crimini imperdonabili», ha affermato ancora Pritchard.

17 febbraio 2017