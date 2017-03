Dal 13 marzo la settimana #HomelessZero

La campagna di comunicazione promossa dalla Fiopsd e patrocinata dal ministero delle Politiche sociali. Proiezioni de “Gli invisibili” con Richard Gere

Prende il via lunedì 13 marzo in tutta Italia la settimana dedicata ad #HomelessZero, la campagna di comunicazione promossa dalla Federazione italiana organismi per le persone senza dimora (Fiopsd) e patrocinata dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’obiettivo: sensibilizzare sull’impegno che la Federazione porta avanti al di fuori di qualsiasi emergenza, lavorando ogni giorno in sinergia con gli enti territoriali e con il ministero, per dare risposte concrete e reali all’emergenza sociale.

#HomelessZero, si legge in un comunicato, vuol dire «nessuno deve vivere più per strada», ma anche «uscire dai servizi emergenziali per sempre», e «progettare l’abitare e vivere una vita libera». Ma #HomelessZero «vuol dire soprattutto 556 persone accolte negli ultimi due anni, nelle progettualità delle organizzazioni attive nel Network Housing First Italia e ancor di più le 5mila persone (sulle 50mila rilevate dall’indagine Istat-fio.psd 2014) che rappresentano l’obiettivo finale da raggiungere nei prossimi due anni, anche grazie all’attivazione di nuove progettualità relative all’avviso 4 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali sui fondi Pon/Fead destinati alla grave emarginazione adulta».

Nell’ambito della settimana, in 24 città italiane sarà proiettato il film “Gli invisibili”, presentato a giugno durante la prima serata della 62 edizione del TaorminaFilmFest. La pellicola, girata da Richard Gere per le strade di New York, è stata realizzata utilizzando anche telecamere nascoste con un inedito Gere nei panni di un homeless che chiede l’elemosina senza però essere riconosciuto da nessuno. Dopo questa esperienza, l’attore è diventato testimonial di #HomelessZero.

