Maturità, seconda prova. Seneca al Classico

Il brano è tratto da “Il valore della filosofia” del pensatore greco. Allo Scientifico se la dovranno vedere con una bici con ruote quadrate

Secondo giorno della maturità, seconda prova. Al liceo Classico è uscito un brano tratto da “Il valore della filosofia” di Seneca, dal titolo “Necessità della filosofia, cioè della saggezza”. Al liceo Scientifico i ragazzi avranno a che fare con un problema su una bicicletta con ruote quadrate: «Si può pedalare agevolmente su una bicicletta a ruote quadrate?». Inizia così il primo problema della seconda prova dell’esame di Maturità (il tema di Matematica).

Il quesito ricorda che «a New York, al MoMath-Museum ok Mathematics, si può fare, in uno dei padiglioni dedicati al divertimento matematico. È però necessario che il profilo della pedana su cui il lato della ruota può scorrere soddisfi alcuni requisiti». Sulla base delle informazioni ricavabili da un grafico che rappresenta il profilo della pedana, agli studenti viene chiesto se una funzione indicata rappresenti adeguatamente il profilo della pedana (studio di funzione e punti di non derivabilità).

Il secondo problema invece, riguarda lo studio di una funzione con limiti e grafici di derivata e primitiva. Infine sono proposti 10 quesiti su vari argomenti: integrali, volume sfera e cilindro, limite e probabilità, retta e piano nello spazio, geometria analitica nello spazio, probabilità e dado truccato, teorema di Rolle. Gli studenti dello Scientifico hanno 6 ore di tempo per risolvere uno dei due problemi e rispondere a 5 quesiti del questionario.

Per quanto riguarda gli istituti di Scienze umane, opzione economico sociale, la traccia chiede di mettere in relazione il tasso di crescita/decrescita disoccupazione con le condizioni economica di USA e UK dal 1955 al 2016, e propone poi nella seconda parte alcuni quesiti relativi al tema. La gestione di un’applicazione Web di car pooling, è stata richiesta per l’indirizzo informatico. Bisogna progettare della base dati e il progetto di massima di una funzionalità a scelta dell’applicazione, sia lato client che server.

Ai candidati di Amministrazione Finanza e Marketing (traccia di Economia aziendale) viene presentato, nella prima parte, il report annuale di un’azienda di elettrodomestici. Qui viene presentata un’analisi del mercato con uno scenario competitivo particolarmente sfidante; un’analisi della produzione dell’impresa, avente alcune sacche di inefficienza; un’istantanea al 31/12/2015 del bilancio; infine i provvedimenti del management per migliorare la performance della stessa. Detto ciò si richiede un’analisi del documento presentato, effettuare un budget degli investimenti con gli elementi dati. Redigere conto economico e Stato Patrimoniale con dati opportunamente scelti. La seconda parte è collegata ad essa per i primi due punti, svolgendo un’analisi del bilancio prodotto. Mentre gli altri due riguardano un’analisi degli scostamenti e un’analisi dei costi.

Liceo Scienze umane, torna Umberto Eco. Ai liceali è chiesto di commentare un brano tratto da “Apocalittici e Integrati” che analizza il rapporto tra mass media e cultura. Per i liceo linguistici, infine, lingua inglese: la traccia di attualità chiede al candidato di analizzare un brano tratto dall’articolo “Poverty Affects Education – And our Systems Perpetrate It” scritto da Stephen Slade e pubblicato sul The Huffington Post.

22 giugno 2017