Medicina Solidale e McDonald’s insieme per i clochard di Borgo Pio

Doppio cheesburger, mele fresche tagliate in busta e una bottiglietta d’acqua. È il menù che a partire dal 16 gennaio verrà offerto ogni lunedì, a partire dalle 13, nel nuovo ristorante McDonald’s di Borgo Pio ai senza dimora che vivono vicino alla basilica di San Pietro. Un’iniziativa nata dalla collaborazione del ristorante con l’associazione Medicina Solidale e l’Elemosineria apostolica, che vedrà proprio i volontari della onlus impegnati nella consegna dei pasti speciali.

«Sono veramente soddisfatta di questo accordo con McDonald’s – dichiara la direttrice di Medicina Solidale Lucia Ercoli, direttrice dell’associazione Medicina Solidale -, che ha risposto prontamente al nostro appello per donare un pasto a chi vive in strada nella zona di san Pietro». Ercoli ricorda la collaborazione di lunga data tra Medicina Solidale e l’Elemosineria apostolica per garantire assistenza medica a queste persone. Con la distribuzione dei pasti, aggiunge, «facciamo un salto di qualità, fornendo alle tante donne e uomini che vivono in strada in questo quartiere anche la possibilità di un pasto che garantisca loro un congruo apporto di proteine e vitamine».

12 gennaio 2017