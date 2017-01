Parolin rappresenterà il Papa alla Giornata mondiale del malato

Francesco ha scelto il Segretario di Stato come suo Legato per l’appuntamento dell’11 febbraio a Lourdes

Papa Francesco ha nominato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, suo Legato per la celebrazione della XXV Giornata mondiale del malato, che avrà luogo a Lourdes l’11 febbraio 2017. Tema della Giornata sarà «Stupore per quanto Dio compie: “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente…”».

Il Papa, nel suo messaggio dedicato all’appuntamento di Lourdes, «ricorda che ogni malato è e rimane sempre un essere umano, e come tale va trattato. Gli infermi, come i portatori di disabilità anche gravissime, hanno la loro inalienabile dignità e la loro missione nella vita e non diventano mai dei meri oggetti, anche se a volte possono sembrare solo passivi, ma in realtà non è mai così».

L’auspicio di Francesco è che «in occasione della Giornata Mondiale del Malato possiamo trovare nuovo slancio per contribuire alla diffusione di una cultura rispettosa della vita, della salute e dell’ambiente; un rinnovato impulso a lottare per il rispetto dell’integralità e della dignità delle persone, anche attraverso un corretto approccio alle questioni bioetiche, alla tutela dei più deboli e alla cura dell’ambiente».

19 gennaio 2017